Der Mietspiegel dient als Orientierung für rechtssichere Mieten. Grundlage sind Daten der vergangenen sechs Jahre.

Die Stadt Kaiserslautern erstellt derzeit einen qualifizierten Mietspiegel. Dafür werden per Zufall ausgewählte Haushalte angeschrieben. Die städtische Statistikstelle bittet die angeschriebenen Bürgerinnen und Bürger, den Fragebogen auszufüllen und so die Neuerstellung des Kaiserslauterer Mietspiegels zu unterstützen. Dies geht aus einer Mitteilung der Stadtverwaltung hervor.

Die Teilnahme sei für die ausgewählten Haushalte verpflichtend, so die Stadtverwaltung. Die Befragung kann kostenfrei online über einen verschlüsselten Link beantwortet werden und sollte bis Sonntag, 3. Mai, abgeschlossen sein. Personenbezogene Daten werden nach Abschluss der Erhebung pseudonymisiert und nach Projektende gelöscht.

Ein Mietspiegel ist eine Übersicht über die ortsübliche Vergleichsmiete. Er basiert auf den definierten üblichen Entgelten, die in den vergangenen sechs Jahren in der Gemeinde oder in vergleichbaren Gemeinden für Wohnraum ähnlicher Art, Größe, Ausstattung, Beschaffenheit und Lage – einschließlich der energetischen Eigenschaften – vereinbart oder geändert wurden.

Der Mietspiegel dient Mieterinnen und Mietern sowie Vermieterinnen und Vermietern als rechtssichere Orientierung bei der Festlegung von Mietpreisen. Für die Erstellung werden entsprechende Informationen und Daten bei relevanten Haushalten erhoben.