„Neue Liebeslieder“ heißt der Pfalztheater-Abend, der Brahms auf Weisen aus den Heimatländern der Sängerinnen und Sänger des Musiktheater-Ensembles des Pfalztheaters treffen lässt. Der Liederabend, der am Wochenende in der Scheune des Stadtmuseums (Theodor-Zink-Museum) Premiere hatte, ist noch diesen Mittwoch, 19. Juni, und am 3. Juli jeweils ab 19.30 Uhr zu erleben.

Die programmatische Leitidee für diesen Liederabend mit Liebesliedern aus der Heimat der acht Vokalisten ist kreativ, inspirativ und schlüssig. Dabei avancierten Blumen zu