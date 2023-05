Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der neue Lautrer Kultur- und Sportverein SuKuRa ist gestartet. Im Steinbruch Picard stieg die erste große Party des Vereins, mit einer Menge Musik, einer Horde Besuchern und einem überglücklichen Vereinsteam. Wie die Feier aussah und was sie dem Verein eingebracht hat, berichten die drei Gründer Timo Elflein, Fridolin Pusch und Lukas Theisen.

„Es war so genial“, freut sich Timo Elflein. „Mit ausverkauft hat in der kurzen Zeit echt keiner gerechnet – maximal gehofft. Am letzten Tag dann vor dem Event haben wir