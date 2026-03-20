Die Nachfolge der Klimaanpassungsmanagerin Anne-Lorraine Ring ist geregelt. Voraussichtlich ab Mai wird die Stelle wieder besetzt sein. Das teilte Stadtpressesprecher Jens John auf Anfrage mit. Nähere Angaben zur Person, die die Stelle antreten wird, könne er aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht machen, sagt John. Beworben hatten sich laut John 13 Personen, davon erfüllten sechs formal das Anforderungsprofil.

Die bisherige Klimaanpassungsmanagerin Anne-Lorraine Ring, die ihre Stelle im Dezember 2023 angetreten hatte, verließ Zweibrücken zum 1. Dezember 2025 für eine Stelle in Saarbrücken. Klimaschutzmanager Jonas Kirch blieb in Zweibrücken. Beide Stellen, die der Klimaanpassungsmanagerin und die des Klimaschutzmanagers, werden über ein zeitlich befristetes Förderprogramm vom Bund finanziert. Aufgabe der Klimaschutzmanagerin war es, Wege aufzuzeigen, wie Zweibrücken widerstandsfähiger gegen die Auswirkungen des Klimawandels werden kann. Anne-Lorraine Ring plädierte für mehr Grün, mehr schattige Plätze und Wasserstellen. Sie regte den Bau kleiner Erholungsparks an, Piko-Parks genannt, die an der Schwalben- und der Hofenfelsstraße entstehen.