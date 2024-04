Der Mischwasserkanal in der Flurstraße in Ramstein-Miesenbach muss ausgetauscht werden. Aufgrund von Schäden am Beton drohen Verstopfungen. Daher hat der Verbandsgemeinderat nun eine Firma mit den notwendigen Arbeiten beauftragt.

Der Beton ist an vielen Stellen korrodiert, an anderen haben sich sogenannte Unterbögen, also Absackungen, in denen sich das Wasser stauen kann, am Kanal in der Ramstein-Miesenbacher Flurstraße gebildet. Daraus resultiere ein erhöhter Reinigungsaufwand, außerdem drohten Verstopfungen, erläuterte Bürgermeister Ralf Hechler im VG-Rat die Problemlage. Insgesamt sei die Substanz der Rohrleitungen in diesem Bereich sanierungsbedürftig. Daher sei ein Austausch des Mischwasserkanals die beste Lösung.

Als günstigster Bieter habe sich eine Firma aus Idar-Oberstein herausgestellt, die die Arbeiten für rund 355.000 Euro erledigen möchte. „Das ist wirklich sehr kostengünstig“, sagte Hechler, „wir haben mit mehr gerechnet.“ Der Rat beschloss einstimmig, die Firma mit dem Kanaltausch zu beauftragen. ipf