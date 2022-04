Nach langer Planungs- und Umbauphase ist der neue Jugendtreff in der ehemaligen Sparkasse auf dem Betzenberg eingeweiht worden. Im neuen Jugendtreff in der Rousseaustraße 14 können Kinder und Jugendliche auf 150 Quadratmetern Fläche Freunde treffen, Gruppenangebote wahrnehmen, Computer nutzen oder auch Hilfe erhalten. Es gehe darum, ihnen Schutz und Unterstützung sowie Orientierung und Bildung zu bieten, teilte die Stadtverwaltung mit. Dies vor allem in einer Atmosphäre, in der sie sich wohlfühlen und sie selbst sein können. Der Jugendtreff solle zu ihrem Ort werden. Zukünftig sind zwei Fachkräfte für die Jugendarbeit vor Ort vorgesehen. „Ein neuer Jugendtreff war hier auf dem Betzenberg dringend nötig. So wurde der alte Jugendtreff vor Corona täglich von 25 bis 30 Heranwachsenden genutzt“, erklärte Beigeordnete Anja Pfeiffer. „Der Besucherstamm bestand sogar aus 80 Kindern. Dabei waren die Räumlichkeiten oftmals viel zu klein für den Besucherandrang.“

Der Jugendtreff soll jedoch nicht nur für die Jugend verfügbar sein. Er soll zu einem Ort des Gemeinwesens werden, so Pfeiffer. Insbesondere ältere Bürgerinnen und Bürger seien jederzeit willkommen. Die Sparkasse hat die Räume an die Stadt vermietet.