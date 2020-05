Die RHEINPFALZ Kaiserslautern ist auf der Suche nach Menschen, die im April eine neue Arbeit begonnen haben, aber wegen der Corona-Auswirkungen ihre neuen Arbeitskollegen noch nicht kennengelernt haben.

Der erste Tag im neuen Job ist immer aufregend: neue Abläufe, neue Kollegen, ein neuer Chef. Doch in „Homeoffice für (fast) alle“-Zeiten stellt das die Beteiligten vor ganz neue Herausforderungen. Die RHEINPFALZ-Redaktion Kaiserslautern will gern über Menschen berichten, die im April in Kaiserslautern einen neuen Arbeitsplatz gefunden haben und seit einigen Wochen unter diesen ungewöhnlichen Bedingungen arbeiten. Wie gelingt das Kennenlernen? Wo hakt’s vielleicht?

Wer Zeit uns Lust hat, mit uns darüber zu erzählen, darf sich gerne unter redkai@rheinpfalz.de oder auf der Facebook-Seite der Lokalredaktion Kaiserslautern melden.