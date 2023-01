Der neue Ausbildungsatlas, den die BVB-Verlagsgesellschaft über die Stadt und den Landkreis Kaiserslautern erstellt hat, soll als Unterstützung bei der Berufsauswahl dienen. Zugleich beschreibt er die wirtschaftliche Vielfalt und unternehmerische Leistungsfähigkeit.

Wichtige Ausbildungsbetriebe aus Handel, Handwerk und Industrie stellen sich dabei als Partner der Region vor. Abgerundet wird die Broschüre mit hilfreichen Tipps für die Erstellung aussagekräftiger Bewerbungsunterlagen sowie für Vorstellungsgespräche. Das Magazin richtet sich in erster Linie an Schulabgängerinnen und Schulabgänger und Hochschulabsolvierende, aber auch an Eltern, Lehrkräfte und Berufsberatende sowie an Führungskräfte der heimischen Wirtschaft, ansiedlungswillige Unternehmen und Investoren, teilt die Stadt mit. Auf 70 Seiten bietet der Ausbildungsatlas Entscheidungshilfe in Form von Berufs- und Firmenprofilen. Derzeit wird der Atlas an allen weiterführenden Schulen und relevanten Institutionen verteilt und ist auch im Rathaus kostenlos erhältlich.

Viele Unternehmen haben die Gelegenheit genutzt, sich in dieser multimedialen Publikation zu präsentieren. Neben der Druckausgabe ist das gesamte Magazin auch im Internet unter www.azubica.deund www.findcity.deabrufbar. Zudem besteht eine Verlinkung der Anzeigen aus der Online-Publikation zur Homepage des inserierenden Unternehmens.

Die klimaneutrale Produktion der Publikation trägt zudem aktiv zum Klimaschutz bei. Dieses Engagement wird bestätigt durch ein individuelles Zertifikat und eine entsprechende Kennzeichnung des Produkts. Herausgegeben wurde der Wegweiser von der BVB-Verlagsgesellschaft, die seit über 30 Jahren kommunale Publikationen erstellt.