Ab 1. Juli rollen im Stadtteil Hohenecken die Bagger. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, werden in der Deutschherrnstraße und in der Straße Im Unterwald die bestehenden Asphaltdecken erneuert. Dabei wird der Asphalt teilweise abgefräst und neu aufgebracht. Zusätzlich werden in beiden Straßen je zwei Bushaltestellen für geh- und sehbeeinträchtigte Menschen barrierefrei umgebaut. Laut Stadt werden zunächst die Haltestellen in der Deutschherrnstraße unter Teilsperrung umgebaut – die Straße ist bis zur Baustelle als Sackgasse befahrbar. Die Asphaltarbeiten werden im Anschluss unter Vollsperrung durchgeführt. Die Arbeiten „Im Unterwald“ werden nach dem gleichen Ablauf durchgeführt, hier wird allerdings zusätzlich noch eine Grünfläche mit Bäumen angelegt. Die Arbeiten dauern bis September und kosten voraussichtlich rund 650.000 Euro.