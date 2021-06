Kurz vor der entscheidenden Stadtratssitzung am Montag hat die Koalition aus CDU, Grünen und FWG die Sparvorschläge des Oberbürgermeisters für den Haushalt der Stadt Kaiserslautern überarbeitet und abgeändert. Sie macht klar, dass sie dem vorgelegten Entwurf von Klaus Weichel (SPD) nicht mittragen wird. Damit käme am Montag kein Haushalt zustande und vieles in der Stadt würde still stehen.

Die drei Fraktionen haben jedoch die Vorschläge abgeändert und der Stadt gestern geschickt, in der Hoffnung, dass sie noch vor der Sitzung von der ADD begutachtet und berücksichtigt werden. Laut deren Plan würde die Steuererhöhung geringer ausfallen und etliche Posten, die Streichungen von Zuschüssen enthalten, fielen weg oder wären abgemildert. Die Eisbahn, die Gartenschau und die Volkshochschule sollten beispielsweise nicht den Kürzungen zum Opfer fallen.

Ihr Plan weist jedoch ein erhebliches Defizit auf, das die ADD als Ausschlusskriterium für eine Genehmigung genannt hatte. Sollte sie dabei bleiben, bliebe die haushaltsfreie Zeit bestehen und viele Einrichtungen bekämen kein Geld mehr. Alle Beteiligten stehen nun unter extremem Druck.