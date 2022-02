Einen schnöden Baustellen-Tunnel zu verschönern, das hat sich Studentin Maryam Arabshahi vorgenommen und gemeinsam mit Campuskultur der Technischen Universität auch umgesetzt. Am 6. Dezember wurden die ersten zehn Plakate an die Holzwände der tristen Fußgängerunterführung an der Viadukt-Baustelle der Bahn an der Trippstadter Straße gehängt. „Doch schon drei, vier Tage später waren die Plakate heruntergerissen worden“, berichtet Maria Schabert vom Projektteam.

Donnerstag, 16 Uhr, soll gemeinsam mit den Künstlern und dem Projektteam ein neuer Anlauf genommen werden. Rund 50 Plakate werden auf die etwa 70 Meter lange Holzwand aufgebracht, diesmal nicht getackert, sondern geleimt, berichtet Schabert, in der Hoffnung, dass die Kunstwerke nicht so leicht beschädigt werden können. „Natürlich – nachhaltig“ heißt das Thema der Ausstellung. Zu sehen sind Arbeiten von Studierenden, Künstlern aus Kaiserslautern, aber auch von Schülern, zählt die Mitarbeiterin von Campuskultur auf. So haben beispielsweise eine Arbeitsgemeinschaft der IGS Bertha-von-Suttner oder auch die Initiative RBGreen der Gymnasium am Rittersberg Kunstwerke eingereicht. Aus den Einsendungen wurden 40 Arbeiten ausgewählt. Dazu kommen die zehn Werke, die schon im Dezember gezeigt wurden. „Die waren ja leider nur wenige Tage zu sehen“, begründet Schabert, warum die Plakate noch einmal dabei sind. Die Kunstwerke sollen voraussichtlich bis April die Holzwände schmücken. „Dann steht der Kunsttunnel für weitere Projekte bereit“, so Schabert. Das können Plakate zu einem anderen Thema sein oder auch Graffiti als Kunst vor Ort. Das Projektteam hofft dabei auch auf Ideen von Anwohnern und Passanten.