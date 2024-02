Was ein Endspurt: Einen Feuerwerk gleich geht die große Levy-Ausstellung in der Pfalzgalerie zu Ende. So konnte eine bedeutende Arbeit angekauft werden, und einen Besucherrekord gab es auch noch – inklusive einer dicken Überraschung.

Mit dem Ankauf des Diptychons „Spur“ von Edmund de Waal etabliert das Museum Pfalzgalerie Kaiserslautern (mpk) einen dauerhaften Gedenkort für den in Auschwitz ermordeten jüdischen Maler Rudolf Levy. Die Arbeit ist in der Levy-Ausstellung zu sehen, die am Sonntag endet.

Anlässlich der aktuellen Ausstellung „Rudolf Levy. Magier der Farbe“ war der international bedeutende Keramikkünstler eingeladen worden, eine zeitgenössische Intervention zum letzten Selbstporträt Levys zu realisieren, das seit 1954 zur Sammlung des Hauses gehört.

Rudolf Levy Foto: mpk

Entstanden ist dabei in einem Raum des Museumsobergeschosses ein stiller und meditativer Gedenkort, der an den vor 80 Jahren in Auschwitz ermordeten Künstler erinnert. Die beeindruckende Gegenüberstellung bleibt nun dauerhaft im Museum und setzt ein Zeichen gegen das Vergessen. Der Ankauf wurde mit Mitteln des Bezirksverbands Pfalz aus dem Ankaufsetat des Museums und mit großzügiger Unterstützung des Vereins der Freunde des Museums Pfalzgalerie realisiert.

Late-Night-Format kommt an

Die Ausstellung selbst konnte am Donnerstagabend ihren 10.000. Besucher empfangen. Ausgerechnet eine Künstlerin traf es dabei: Christiane Conrad, die aus Berlin auf dem Weg zur Art Karlsruhe in Kaiserslautern Station gemacht hatte.

Christiane Conrad Foto: mpk

„Ich bin total glücklich und fühle mich geehrt“, so die Malerin, die neben einem Blumenstrauß eine Jahreskarte für die Pfalzgalerie überreicht bekam. Conrad ist selbst in der Sammlung des Museums vertreten und hatte 2005 eine Ausstellung in der Pfalzgalerie. Sie sei dem Haus seitdem sehr verbunden.

Insgesamt nahmen allein an den Late-Night-Führungen, die am Donnerstagabend anstelle einer Finissage angeboten wurden, über 170 Besucher teil. Folglich durften die Pfalzgaleristen statt der angesetzten drei Führungen gleich sechs unternehmen. Die Ausstellung ist besuchermäßig die bislang Stärkste in dem Museum des Bezirksverbandes, so Museumschef Steffen Egle.

Starke Metaphern

Als Keramikkünstler setzt sich Edmund de Waal intensiv mit den Komplexen Exil und Holocaust auseinander. Er schafft starke Metaphern, die das Verschwinden, aber auch die Bewahrung der Geschichte vor dem Vergessen thematisieren. Die dem jüdischen Maler gewidmete Arbeit „Spur“ von 2016 besteht aus zwei Wandvitrinen, die den sorgfältig arrangierten Porzellanen viel Raum und damit auch Leere zur Seite stellen. Installativ an der Wand präsentiert, verweisen sie auf das Sammeln als Geste des Bewahrens, des Nicht-Vergessens. „Scherben“, schreibt de Waal in seinem eigens zu Levy verfassten Text, „sind bedeutsam; sie berichten von einem Augenblick der Disjunktion, weisen hin auf einen Verlust. Restaurieren ist nicht möglich. Restaurieren heißt austilgen.“

Edmund de Waal gehört heute weltweit zu den bedeutendsten Keramikkünstlern, er war Professor für Keramik an der University of Westminster und hat unter anderem in der Frick Collection, New York (2019), in den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (2019 und 2024), im British Museum (2020) und im Jewish Museum, New York (2021-22) ausgestellt.

Info

Die Ausstellung ist bis einschließlich Sonntag zu erweiterten Öffnungszeiten zu sehen: Sie läuft jeweils von 10 bis 20 Uhr.