Der Verkehr in der Pariser Straße läuft ab dem Pfaffplatz stadtauswärts seit kurzem anders als gewohnt. Die Busse halten jetzt in der Fahrspur, die Verschwenkungen der Fahrbahn an den markierten Busbuchten, sogenannten passiven Haltestellenbuchten, wurden weggenommen.

Wie die Stadtverwaltung auf RHEINPFALZ-Anfrage mitteilte, hat die Verschwenkung der Fahrbahn in der Vergangenheit immer wieder zu gefährlichen Situationen geführt. Fahrzeuge seien in