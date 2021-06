Die L382, die Donnersbergstraße und die Neukircher Straße in Enkenbach-Alsenborn werden am Mittwoch, 9. Juni, und am Donnerstag, 10. Juni, neu beschildert und markiert. Das teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Kaiserslautern mit. Hintergrund sei, „dass nach der Fertigstellung der Ortsumgehung in Abstimmung mit der Gemeinde die sich innerorts neu einstellenden Verkehrsströme erst analysiert und dann durch Änderung der Vorfahrtsregelung gezielt geführt werden sollten und sollen, um eine weitere Entlastung des Ortskerns zu erreichen“. Die L382 wurde ab der Kreuzung Neukircher Straße/Friedhofstraße/Donnersbergstraße/Kirchstraße von dort beginnend auf die Donnersbergstraße Richtung Heger-Kreisel verlegt. Die Vorfahrtsregelung im Kreuzungsbereich und die Wegweisung sollen nun angepasst werden. An der Friedhofsstraße sowie der Kirchenstraße werden Stopp-Schilder aufgestellt.