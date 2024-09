„Samstagabends in Sankt Martin“ ist eine Veranstaltungsreihe überschrieben, zu der der Gemeindeausschuss St. Martin jeweils am ersten Samstag eines Monats, 18 Uhr, in die Martinskirche einlädt.

„Es ist die Chance zu etwas Neuem in der Martinskirche“, sagt Andreas Streb, Mitglied des Gemeindeausschusses. Mit einem breit aufgestellten Programm sollen nicht nur Kirchgänger angesprochen werden. „Das Angebot wird bewusst offen und zeitlich kurz gestaltet, sodass sich ein Besuch in der City mit einem Sprung in die Martinskirche auf jeden Fall lohnt.“ Beispielsweise werden musikalische und spirituelle Impulse in einer besonderen und illuminierten Atmosphäre geboten.

Sich etwas Zeit zu nehmen und zur Ruhe zu kommen, sei das Anliegen der Veranstaltungsreihe, die am Samstag, 7. September, mit einem Impuls zum Thema „Öffne dich“ startet. Meditation, Gebet und neue geistliche Lieder stehen auf dem Programm. Am 5. Oktober heißt es „Offene Kirche mit Musik“, am 2. November folgt ein Taizé-Gebet und am 7. Dezember eine „Spätschicht zum Advent“. Nach der Dezember-Veranstaltung lädt der Förderverein St. Martin zu einem Glas Wein ein.

Anlass für die Aktion des Gemeindeausschusses ist der Wegfall des Gottesdienstes am Samstagabend in der Martinskirche. Der sei nach der Corona-Pandemie von nur noch wenigen Gläubigen besucht worden, berichtet Streb. Weiter habe Pfarrer Andreas Keller zur Versorgung seiner sechs Gemeinden alleine dagestanden. Durch die Streichung des Gottesdienstes in St. Martin könne Keller jetzt wöchentlich abwechselnd in den Gemeinden Alsenborn, Mehlingen, Morlautern und Erzhütten monatlich einen Gottesdienst feiern. „Diese Gottesdienste werden gut angenommen“, so Streb. Unverändert sind die Sonntagsgottesdienste in St. Martin um 11 und 18 Uhr (um 12.30 Uhr in polnischer Sprache).