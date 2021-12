Eine neue Treppe, die von der Kohlenhofstraße in das neue Wohngebiet auf dem ehemaligen Gelände von Getränke Koch/Kantstraße führt, endet nicht nur unvermittelt an einer Straße, sondern macht auch Fahrradfahrern das Leben schwer.

Als Anwohner des benachbarten Wohngebiets erlebe er zu bestimmten Zeiten den Stoßverkehr vom Elf-Freunde-Kreisel her auf die Kohlenhofstraße, schilderte der RHEINPFALZ-Leser, der seinen Namen nicht nennen möchte. Die Treppe sei im Frühjahr erbaut worden. Der Leser weist darauf hin, dass in dem neuen Wohngebiet viele junge Familien wohnen. Die neue Treppe sei jedoch so gebaut, dass es weder eine Möglichkeit für den Kinderwagen noch für das Fahrrad gebe. Außerdem ende die Treppe in der Kohlenhofstraße direkt auf der Straße, da es auf der Seite keinen Bürgersteig gebe. Am rechten Rand der Treppe sei zwar ein sehr schmaler Sonderstreifen zu erkennen, der jedoch an L-Steinen ende.

Die Treppe sei vom Erschließungsträger des Neubaugebiets erstellt und bedürfe aus Sicht der Stadt noch einiger Nachbesserungen, antwortet Nadin Robarge von der Pressestelle der Stadt auf Nachfrage. Eine offizielle Abnahme habe deshalb noch nicht stattgefunden. Tatsächlich ließen der zur Verfügung stehende Platz und die topographischen Gegebenheiten keine andere Situation zu, weshalb es für Kinderwagen und Fahrräder keine Rampe gebe. Hier bleibe nur der Weg über die Kantstraße. Notwendig sei außerdem noch ein Schutz am Ende der Treppenanlage, die an die Kohlenhofstraße mündet.