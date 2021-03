Gut erreichbare Reiseziele innerhalb von Deutschland sind derzeit gefragt, möglichst mit viel Natur und breitem Freizeitangebot. Als einzige Großstadt in Rheinland-Pfalz hat Kaiserslautern direkten Zugang zum Biosphärenreservat Pfälzerwald. Diese Vorzüge will die Tourist Information nun mit der neuen Kampagne „Pfalz du mal…“ gezielt herausstellen. Ziel sind insbesondere Kurzurlauber aus dem Ballungsraum Rhein-Ruhr.

Mit halbseitigen Anzeigen in den Reisebeilagen ausgewählter Zeitungen in Nordrhein-Westfalen wird erstmals an diesem Wochenende auf das Naturerlebnis Kaiserslautern neugierig gemacht. Das teilte die Stadtverwaltung am Freitag mit. Dabei stehen sportive Aktivitäten wie das Wandern im Pfälzerwald, der Mountainbike-Park oder die umliegenden Golfplätze, aber auch Ausflugsziele wie die Hohenecker Burg und der Humbergturm im Fokus. Auch der Japanische Garten und die Gartenschau wurden als Bildmotive verwendet. Auf den Anzeigen sind Ausschnitte handgeschriebener Briefe von Kaiserlauterer Bürgern abgedruckt, die ihre Freunde auffordern, mal wieder nach Kaiserslautern zu kommen. Alle Briefe enden mit einem „Pfalz du mal…“ Satz.

Unter www.pfalz-du-mal.de finden potenzielle Gäste weiterführende Links und Infos. Begleitet wird die gesamte Aktion von einer Social-Media-Kampagne.