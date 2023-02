Die Arbeiten rund um die Neue Stadtmitte erfordern laut Stadtverwaltung ab nächster Woche eine Änderung der Verkehrsführung. Der Fußgängerverkehr wird dann zwischen die Fruchthalle und die kleine Grünfläche davor geleitet. Die Tourist-Info bleibe weiterhin barrierefrei zugänglich, jedoch nur von Norden aus erreichbar. Aufgrund mehrerer Unfälle werde zudem der Einfädelbereich des linken Fahrstreifens in der Spittelstraße weiter in Richtung Rathaus hinter die Fußgängerüberführung verschoben. Außerdem müsse der Baubereich erweitert werden, weshalb ein Fahrstreifen der Burgstraße eingezogen wird. So ist eine Fahrt in Richtung Westen dann lediglich noch auf einem Fahrstreifen möglich. Die Busspur ist hiervon nicht betroffen, teilt die Verwaltung mit.