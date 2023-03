Eine Frau ist am Donnerstagmittag in die Baustelle in der Fruchthallstraße gefahren und hat dabei zwei Fußgänger verletzt.

Laut Polizei fuhr die 91-jährige Frau mit ihrem Auto durch die Königstraße in Richtung Fruchthallstraße. Dort missachtete sie das Sackgassenschild und fuhr in den Baustellenbereich, der nur für Fußgänger freigegeben ist. Bei dem Versuch zu wenden, streifte die Seniorin zwei Passanten. Beide klagten anschließend über Schmerzen im Bein und der Hüfte. Sie wurden nach einer ersten Behandlung vor Ort zur weiteren Abklärung mit ins Krankenhaus genommen.

Die Polizei stellte den Führerschein sowie den Fahrzeugschlüssel der 91-Jährigen sicher. Der Schlüssel wurde nach der Unfallaufnahme an einen Angehörigen weitergegeben, der das Auto aus der Baustelle entfernte. Die weiteren Ermittlungen laufen.