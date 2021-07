Der Schillerplatz glänzt – laut Stadtverwaltung – mit seinem neuen Erscheinungsbild, lediglich der Leo-Erb-Brunnen konnte bislang noch nicht fertiggestellt werden. „Das ist bedauerlich, denn der Brunnen mit seinem Plätschern belebt und bereichert den Platz“, sagt Beigeordneter Peter Kiefer. „Wie überall in der Baubranche ist aktuell mit Verzögerungen zu rechnen. Materialengpässe verbunden mit komplexen Organisationsvorgängen bei den Fachunternehmen sorgen letztlich für eine schwierige Planung bei den Bauabläufen“, erläutert der Baudezernent die Hintergründe. Sobald die Arbeiten am Brunnen, die etwa vier Wochen in Anspruch nehmen sollen, tatsächlich beginnen, „rücke die endgültige Fertigstellung des Platzes in greifbare Nähe“.