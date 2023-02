Ab Freitag, 24. Februar, werden in der Fruchthallstraße die Geschäfte ab der Metzgerei Hamann bis zur Apotheke am Schillerplatz mit sogenannten Fußgängerführungen ausgestattet. Sie sollen sicherstellen, dass die Geschäfte während der Erneuerung des Gehwegs erreichbar bleiben, wie die Stadt in einer Pressemeldung weiter mitteilt. Die Anlieferung für den REWE-Markt, die Anfahrt zu den Parkplätzen im Hinterhof sowie die Zufahrt für den Rettungsdienst seien von den Arbeiten nicht betroffen.

Im Zuge der Gehwegarbeiten werde zudem die Beleuchtung erneuert. Bis die neuen Leuchten installiert sind, sollen provisorische Leuchten für die nötige Helligkeit sorgen. Laut Stadtverwaltung sollen die Arbeiten voraussichtlich bis Juni dauern.