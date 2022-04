Viele Kaiserslauterer standen im Januar schockiert vorm Fackelbrunnen, als dort ohne Ankündigung etliche Bäume gefällt wurden. Die Rodungen waren Vorbereitungen für die Arbeiten an der Neuen Stadtmitte. Diese sollten eigentlich im April, spätestens Anfang Mai beginnen, nun droht aber Verzug, wie Peter Kiefer bei der Aufarbeitung der Baumfällungen im Stadtrat berichtete.

Aufträge für fünf Millionen Euro seien für den aktuellen Bauabschnitt, der den Bereich Fruchthalle, Fackelbrunnen und Mall umfasst, ausgeschrieben worden, so Baudezernent Peter Kiefer. Weil man dem Erstbieter nicht zugetraut habe, ein Projekt dieser Größe zu stemmen, sei er ausgeschlossen worden, wie Kiefer auf RHEINPFALZ-Nachfrage erläuterte. Daraufhin habe das Unternehmen bei der Vergabekammer in Mainz ein Nachprüfverfahren angestoßen. Die Kammer habe mitgeteilt, dass sie aus personellen Gründen nicht vor Mitte Mai entscheiden könne. Das ist ein Problem: Denn solange nicht entschieden ist, dürfe kein Auftrag erteilt werden. Die Firma, die den Zuschlag erhalten soll, könne aber keine Baukolonnen auf unbestimmte Zeit im Wartestand halten, so Kiefer. Neben steigenden Baukosten drängt die Zeit auch wegen der Zuschüsse. Die Arbeiten werden zu 90 Prozent mit Mitteln des Programms „Attraktives Stadtzentrum Kaiserslautern“ gefördert, wie der Baudezernent erklärte. Dafür müssen die Maßnahmen aber bis Ende 2024 abgeschlossen und abgerechnet sein. Daher habe man der Kammer dargelegt, dass man rasch eine Entscheidung brauche.

Wegen Kommunikationsproblem nicht informiert

Das Thema stand auf der Tagesordnung des Rates, weil die Grünen die Baumfällungen vom Januar aufarbeiten wollten, die – weil nicht angekündigt – Bürger und Ratsmitglieder gleichermaßen überraschten. Der Fällauftrag sei im November erteilt worden, rekapitulierte Kiefer. „Eigentlich sind wir, gerade wenn es um Baumfällungen geht, sehr gewissenhaft“, sagte der Beigeordnete. Wegen eines Kommunikationsproblems sei diesmal aber versehentlich nicht vor den Arbeiten informiert worden.

Gefällt wurden elf Bäume – die auf dem Schillerplatz nicht mitgezählt. Ein Feld- und ein Silberahorn am Fackelbrunnen, die je rund 70 Jahre alt waren, vier Bäume im Bereich der Tourist Information, zwischen 20 und 70 Jahren alt, zwei Stadtlinden bei der Verkehrsinsel Spittelstraße, je 30 Jahre, und Mitte Februar drei weitere Bäume im Bereich der Bushaltestelle in der Maxstraße, so Kiefer. 24 Bäume sollen dafür neu gepflanzt werden. Einer der Ahornbäume, die am Fackelbrunnen gefällt wurden, war im ursprünglichen Plan nicht vorgesehen, wie Kiefer auf Nachfrage von Lea Siegfried (Grüne) einräumte. Untersuchungen hätten aber gezeigt, dass zum Schutz des Wurzelwerkes eine großflächige Wurzelbrücke notwendig geworden wäre. Der Belag im Wartebereich der Bushaltestelle wäre so rund 15 Zentimeter höher geworden als geplant, was unter anderem mit der Höhe der Busborde nicht mehr vereinbar gewesen wäre. Um die Stadtplatane zu schützen, werde die Grünfläche darunter vier Meter nach Westen zum Brunnen hin vergrößert, die Hauptwurzel erhält eine Wurzelbrücke, erklärte Kiefer.

OB: Kein anderes Projekt so intensiv diskutiert

Von der Fällung des Ahornbaums abgesehen, sei nichts umgesetzt worden, was nicht im Rat beschlossen wurde, unterstrich Kiefer. Und Oberbürgermeister Klaus Weichel ergänzte: Er kenne kein Projekt, das so eine intensive Beteiligung von Rat, Ausschüssen und der Öffentlichkeit erfahren habe. „Ab 2015 hat es 23 Befassungen mit dem Thema Neue Stadtmitte/Burgberg gegeben“, so Weichel. 14 Mal sei alleine im Stadtrat diskutiert worden. „Wenn jemand behauptet, er hätte von diesen Planungen nichts gewusst, dann weiß ich auch nicht mehr, was ich sagen soll“, sagte der OB. Dass der Rat um die Planung wisse, wolle man gar nicht bestreiten, hatte Siegfried zu Beginn der Diskussion betont. Über den Start der Arbeiten sei aber nicht informiert worden. Man wolle verhindern, dass solche Maßnahmen die Öffentlichkeit künftig erneut unvorbereitet treffen. Siegfried kritisierte, dass die Protokolle der Ratssitzung vom Sommer 2019, in der die Entscheidungen getroffen wurden, noch immer nicht zur Verfügung stünden. „Das macht das Arbeiten wirklich schwer.“