Was in Stadt und Landkreis Kaiserslautern vorm Wochenende wichtig war.

Aufgraben, neu machen, zuschütten – auf der Baustelle in der Stadtmitte ist immer wieder Handarbeit angesagt. Rund um den Imbiss der Metzgerei Hamann sind die Arbeiter zudem in Sachen Öffentlichkeitsarbeit gefordert – und müssen über manchen Verkehrsteilnehmer den Kopf schütteln.

Schimmernde Lichter und an den Ständen viele originelle Geschenke, dazu ein verlockender Duft nach Kuchen und frischen Waffeln, begleitet von den vorweihnachtlichen Klängen des Posaunenquartetts der Emmerich-Smola-Musikschule: Der Kulturmarkt ist eröffnet.

„Frau, Leben, Freiheit!“ Das fordern Demonstranten im Iran seit September, laut und unbeugsam. Und das forderten am Freitag auch die Demonstranten in der Innenstadt. Männer und Frauen hissten an diesem Nachmittag eine Flagge für die Rechte und die Freiheit der Frauen.

Nachdem er im August für zwei Tage verschwunden war, war er – stark beschädigt – plötzlich wieder da: Der Wetterhahn der Abteikirche Otterberg. Warum der junge Mann, der die Figur aus rund 30 Meter Höhe geholt hat, keine rechtlichen Konsequenzen fürchten muss und wie es jetzt weitergeht.

Bei einer Feier im Max-Planck-Institut für Softwaresysteme hat die Technische Universität Kaiserslautern 152 Deutschlandstipendien für das Förderjahr 2022/23 an leistungsstarke Studierende vergeben. Eine Jury hatte die Stipendiaten ausgewählt.

Der Wasgau Frischemarkt in der Carl-Euler-Straße präsentiert sich nach einem sechswöchigen Umbau mit einem zeitgemäßen Ladenlayout und einem auf lokale Bedürfnisse abgestimmten Produktsortiment, erweitert um vegetarische und vegane Lebensmittel.