Bei der Umgestaltung der Stadtmitte in Kaiserslautern geht es „ans Herzstück“, wie Baudezernent Peter Kiefer sagt. Ab Montag wird vom „K in Lautern“ bis zur Fruchthalle gearbeitet. Herauskommen sollen eine Neuordnung der Bushalte, eine neue Verkehrsführung und mehr Aufenthaltsqualität. Für die Dauer der Bauarbeiten werden die Bushaltestellen in diesem Bereich neu angeordnet. Auch die Einfahrt von der Max- in die Burgstraße ist nicht mehr möglich. Gesperrt werden zudem die Fruchthallstraße und die Verbindung zwischen Burg- und Fruchthallstraße.

Wo welcher Bus abfährt und wie die Umleitungen verlaufen, erfahren Sie hier.