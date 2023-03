Die Wendelinus-Grundschule in Ramstein-Miesenbach erhält neue Spielgeräte für den Schulhof. Das beschloss der Verbandsgemeinderat in seiner jüngsten Sitzung. Um die über 400 Kinder, die die Schule besuchen, zu einer aktiven Pause zu animieren und ihre koordinativen Fähigkeiten zu trainieren, wurden Geräte ausgewählt, an denen geklettert, balanciert, geschwungen, gehangelt und gerutscht werden kann. Knapp 70.000 Euro werden dafür ausgegeben.