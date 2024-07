Der nächste Bauabschnitt in der Stadtmitte hat am Montag begonnen. Seit dem späten Vormittag ist die Burgstraße nördlich der Fruchthalle gesperrt, sowohl für den Individual- als auch den Busverkehr. Ersatzhaltestellen sind rund um das Areal eingerichtet. Die Umleitung des Verkehrs führt über die Lauter- und Maxstraße. Eine weiträumige Umfahrung der Stadtmitte über den Hilgardring wird empfohlen. Auch die Durchfahrt von der Fruchthall- in die Schneiderstraße ist, wie im ersten Bauabschnitt, gesperrt, die Einbahnregelung gilt während dieser Zeit ab der Karl-Marx-Straße nicht. Diese Sperrung soll in rund drei Monaten wieder aufgehoben werden; die Gesamtmaßnahme dauert voraussichtlich noch bis Ende 2025.