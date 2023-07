Die Emmerich-Smola-Musikschule und Musikakademie der Stadt Kaiserslautern startet zusammen mit dem Musikclub „Luther“ eine neue Veranstaltungsreihe für den Sommer. Von Juli bis September bietet der Musikclub jeweils am zweiten Donnerstag im Monat eine Außengastronomie auf dem Unionsplatz mit Getränken und italienischem Essen an. Dazu wird Livemusik präsentiert: Ab 19 Uhr spielt zunächst ein Ensemble der Emmerich-Smola-Musikschule und Musikakademie, das anschließend dann den Profis bis 22 Uhr die Bühne überlässt. Los geht es am Donnerstag, 13. Juli, gmit den „Lazy Tongues“ der Musikschule, einem Saxophonensemble. Abgelöst werden sie von „Elm F. & the Rooks“ mit Rock, Pop und Soul um den saarländischen Drummer Elmar Federkeil. Die Fortsetzung folgt am 10. August mit der Musikschulband „Fundbüro“, die eigenständige Versionen bekannter Rock- und Pop-Songs präsentiert. Unter dem Motto „Fly me to the moon“ wird anschließend die große Swingära rund um Frank Sinatra wiederbelebt. Der 14. September steht dann im Zeichen von „Motown finest“, dem Sound der Bands des Labels Motown, das seit den 1960er Jahren viele namhafte Künstler aus den Bereichen Soul, R&B und Pop bekannt machte. Beginnen wird der Abend mit „CrewV“, einer Band der Emmerich-Smola-Musikschule und Musikakademie, bevor die Luther Clubband zum Finale aufspielen wird.