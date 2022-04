Am Wochenende wurde am ehemaligen Standort der knallgelben Stahlplastik „Yellow Arrow“ (2011) von Stefan Rohrer auf dem Museumsplatz die rostrotbraune Skulptur „Circolo“ (2013, 500 Kilogramm, Cortenstahl) von Werner Pokorny platziert. Wand sich dort bis vor einigen Monaten ein PS-starkes Opel-Exemplar um den Fuß der jungen Kastanie, so dreht sich jetzt die Grundform eines Hauses voller Dynamik spiralförmig mit Pfeilspitzen in die Höhe. Das Motorgefährt war eine Leihgabe, „Circolo“ hingegen ist ein Geschenk des Bildhauers und Hochschuldozenten an den Bezirksverband Pfalz. Ursprünglich geplant auf der Pflasterfläche in Front des Museumsgebäudes Pfalzgalerie, änderte das Projekt „Ein Bernhard für die Pfalz“ (Übergabe im November 2021) die Standortfrage. Pokorny, der die Szenerie des Transports mit einem Kran und des Aufbaus auf im Erdreich versenkten Betonsockeln beobachtet hat, zeigte sich zufrieden über den Standort seines Werks. Insgesamt bereichern rund 90 Außenplastiken aus seinem Atelier Städte und Orte – als Kunst im öffentlichen Raum. Werner Pokorny, geboren 1949, aus Ettlingen ist bereits seit Jahren Gast in der Pfalzgalerie und in der Ständigen Ausstellung vertreten.