Eine Skulptur von Erika Inger, einer Künstlerin aus Südtirol, wertet seit einigen Tagen die Ortsmitte von Mölschbach auf. „Plus-Minus“ ist die Darstellung zweier jeweils acht Tonnen schweren Sandsteinblöcke benannt, die beim diesjährigen Bildhauersymposium im Picard’schen Steinbruch innerhalb von vier Wochen entstanden ist.

Bei der Finissage, die am Sonntag mit einer Rundfahrt zu den Standorten der beim Symposium geschaffenen Skulpturen in Mölschbach begann, hob Ortsvorsteher Jörg Walter deren Bedeutung für den Stadtteil im Süden Kaiserslauterns hervor. „Die Skulptur soll uns immer daran erinnern, wie wichtig die Kommunikation und das persönliche Gespräch untereinander sind“, sagte Walter. Gleichzeitig drücke die Darstellung Hinwendung, Empathie und Freundschaft aus. Werte, die die Mölschbacher an eine über 50-jährige und noch immer aktive Freundschaft zur französischen Partnergemeinde Douzy in den Ardennen erinnerten.

Was habe näher gelegen, als einen Platz für die Skulptur an der Douzystraße zu finden. Einem Platz in der Ortsmitte, der wegen der seltenen Ansammlung von historischen Grenzsteinen unter Denkmalschutz stehe, so der Ortsvorsteher. Zusätzlich werfe die historische Leopoldslinde, die 1891 gepflanzt wurde und inzwischen ein Naturdenkmal ist, Schatten auf den neuen Hingucker. Auch sei das Kunstwerk neben der Douzystraße von der Johanniskreuzer Straße und der Eulentalstraße her gut sichtbar.

Der Aufstellung der beiden Sandsteinblöcke auf dem Kerweplatz hatte der Ortsbeirat bei seiner Sitzung im Mai zugestimmt.