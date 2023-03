An der Goetheschule gibt es 15 neue „Verkehrshelfer“: Sie haben die Jugendverkehrsschule der Polizeidirektion Kaiserslautern erfolgreich abgeschlossen.

Insgesamt 17 Schülerinnen und Schüler stellten sich der Herausforderung und nahmen an der Ausbildung teil, wie die Pressestelle der Polizei informiert. 15 von ihnen absolvierten erfolgreich die Prüfung und können ab sofort am Fußgängerüberweg an ihrer Schule als Verkehrshelfer eingesetzt werden.

Die Ausbildung der Kinder erfolgte an drei Tagen. Voraussetzung ist ein Mindestalter von 13 Jahren.

Die Beamten der Jugendverkehrsschule, Tina Sornberger, Elke Berberich und Alexander Zapp, sowie der Geschäftsführer und Vertreter der Verkehrswacht, Oliver Cusnick, waren im Einsatz, um die Anwärter zu unterrichten. Normalerweise finde die Schülerlotsenausbildung im jährlichen Rhythmus statt. Coronabedingt sei dies in den vergangenen drei Jahren allerdings nicht möglich gewesen.