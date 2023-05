Der Förderverein Warmfreibad überreichte am Donnerstag dem Freibad an der Entersweilerstraße eine neue Rutsche für den Kinderspielbereich, nachdem der Nachwuchs in der vergangenen Saison auf eine Rutsche verzichten musste.

„Wir hatten eine Anfrage vom Sport- und Bäderamt erhalten, eine neue Rutsche zu besorgen“, erzählte Tobias Wiesemann, der Vorsitzende des Fördervereins, der auch Fraktionsvorsitzender der Grünen im Stadtrat ist. Die zuvor genutzte Rutsche war in die Jahre gekommen. Dabei gestaltete sich die Suche nach einem neuen Exemplar nicht ganz unkompliziert. „Wir mussten schauen, welches Produkt den Sicherheitsbestimmungen entspricht.“ Eine Lösung wurde nun gefunden. Letzte Woche konnte der Förderverein die Rutsche vom Hersteller entgegennehmen. Es ist eine von vielen Investitionen, die der Förderverein in den vergangenen Jahren in die Wege geleitet hat. Und das nicht ohne Grund. „Das Bad ist eine tolle Gelegenheit, die Gemeinschaft zu fördern“, sagt Wiesemann.

Das Warmfreibad startet am heutigen Samstag in die Freibadsaison. Die Waschmühle ist wegen Reparaturarbeiten noch geschlossen.