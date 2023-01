Ganz ohne Diskussion ging es wieder nicht: Dennoch hat sich der Bauausschuss am Montag am Ende einstimmig darauf verständigt, dass eine Rundbank für den Platz vor der Adlerapotheke bestellt wird. Der Entscheidung war eine monatelange Debatte im Stadtrat vorausgegangen. Die Bank aus zertifiziertem Tropenholz soll 27.000 Euro kosten, Rückenlehnen inklusive. Für eine solche Bank hatten sich auch Bürger bei einem Workshop ausgesprochen, wie Elke Franzreb, Leiterin des Referats Stadtentwicklung, ausführte. Franzreb hatte im Bauausschuss betont, eine Bank aus Lärchenholz stelle nicht wirklich eine Alternative dar, weil sie ständig gepflegt werden müsste und das Holz nicht so haltbar sei. Tobias Wiesemann, Grüne, hatte nachgehakt, ob nicht auch eine Bank mit Holz aus einheimischen Hölzern angeschafft werden könne. Er ließ sich aber überzeugen. Ebenso wie Ursula Düll (CDU), die noch einmal über die Form diskutieren wollte. Die Bank wird einen Durchmesser von drei Meter haben. Franzreb sagte auf Nachfrage, die Bank habe eine Lieferzeit von 14 Wochen. Die Bestellung werde „kurzfristig auf den Weg gebracht“. Während des Weihnachtsmarktes müsse die Bank, genauso wie das Provisorium der Initiative „Stadt für alle“, abgebaut werden. Als nächstes soll eine weitere Bank vor dem Unionkino kommen, möglichst noch in diesem Jahr. Auch darauf hatten sich Bürger bei dem Workshop im Juli 2022 geeinigt.