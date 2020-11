Was forschen die da eigentlich an der Technischen Universität (TU) Kaiserslautern? Wie ticken die Kaiserslauterer Wissenschaftler? Und welchen Wert haben die Erkenntnisse aus der Forschung für mich, mein Leben und mein Umfeld? Antworten auf diese Fragen präsentiert ab Mittwoch, 2. Dezember, „Insight InTU Research“, die neue Veranstaltungsreihe der TU. Die Termine richten sich an alle, die neugierig sind und sich per Internet zuschalten können. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Am 2. Dezember geht es um 8.30 Uhr los mit dem Architekturprofessor Christopher Robeller. Er gibt einen Einblick zu „Hightech Holzbau – Innovation durch digitale Fabrikation“. Teilnehmer können sich über die Webseite der TU Kaiserslautern (www.uni-kl.de/insight) informieren und anmelden.