Die Reihe „Blues Wohnzimmer“, frisch importiert aus der Saarbrücker Kneipe Jules Vernes, hat im Musikclub Luther einen ganz beachtlichen Start hingelegt.

Was im Saarland klappt, sollte doch auch in Kaiserslautern gehen: Eine recht anständige Menge an Publikum ist erschienen, um zu erleben, was die Band inklusive Bluesharp-Spieler und Sänger Albert Koch so zu bieten hat.

Sicher, die Musik der Combo ist nun wirklich alles andere als neu. Sie stammt aus der afroamerikanischen Gesellschaft Ende des 19. Jahrhunderts und hat im Laufe der Zeit jede Menge Wandlungen erfahren. Im Luther war es dann vornehmlich der Bluesrock, der zu hören war. Und den spielten seit den 1960ern in der Westpfalz Bands wie die Divin’ Duck Bluesband, die Savannah Bluesband, die Mad Dog Blues Band oder immer noch die Tin Pan Alley Bluesband – um nur einige zu nennen. Und wenn jetzt der Blues mal aus Saarbrücken kommt, dann findet er hier augenscheinlich auch sein Publikum. Sicher nicht zuletzt ob des Einsatzes des zumindest doch pfalzweit bekannten Musikers Albert Koch.

Anheimelndes Ambiente

Der wechselte sich im Solospiel fliegend mit dem Gitarristen Lukas Schüssler ab und hauchte altbekannten Nummern wie etwa dem „Hoochie Coochie Man“ von Muddy Waters neues Leben ein. Schüssler gäbe auch einen guten Rockgitarristen ab wie seine durchaus rockigen Soli deutlich zeigten. Weiter ging’s mit Nummern etwa von David Lindley, T-Bone Walker, C. C. Cale, Jimi Hendrix oder Jimmy Reed. Durchweg meist weltbekannt und zigtausendfach interpretiert. Elmar Federkeil am Schlagzeug erwies sich auch als Conferencier mit „Babbelwasser“ im Blut und lieferte mit dem versierten Frankfurter Bassisten Michael Schmitt das solide rhythmische Grundgerüst des Abends. Auf dem sich dann Koch mit der Bluesharp und Schüssler mit der Gitarre ausgiebig austobten. Der Luther Club mit seinem durchaus anheimelnden Ambiente war geeignet, um dem „Blues Wohnzimmer“ dem Titel entsprechend Gemütlichkeit einzuhauchen.

Die neue Reihe bot – zumindest bei dieser ersten Ausgabe – zwar keine wirklichen musikalischen Überraschungen, aber dafür ein grundsolides Programm, das im Laufe der Zeit wie in Saarbrücken so auch in Lautern sein Stammpublikum finden wird. Denn der Blues transportiert schließlich ein Lebensgefühl, das wohl nicht wenige Zeitgenossen unter uns teilen. Die nächste Ausgabe des „Blues Wohnzimmer“ wird in der RHEINPFALZ natürlich rechtzeitig angekündigt.