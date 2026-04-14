Versperrte Wege, rücksichtlose Fahrweise: So mancher Fußgänger ärgert sich über E-Scooter. Jetzt gibt es bundesweit neue Regeln. Droht nun die Nutzung der Fußgängerzone?

Wieso gibt es neue Regeln für E-Scooter und was wurde geändert?

Die Bundesregierung hat neue Regeln im Umgang mit Elektrorollern erlassen, weil die Zahl der Unfälle in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen ist. Die Polizei registrierte laut Statistischem Bundesamt 2025 knapp 12.000 Unfälle mit E-Scootern, bei denen Menschen verletzt wurden – 27 Prozent mehr als im Vorjahr. Die neuen Regeln gelten seit April.

Die Stadt erklärt, was die Änderung der Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung bedeutet: Kommunen können das Abstellen der Fahrzeuge nun in Sondernutzungsvereinbarungen festlegen. Denn für viele Menschen ist das rücksichtslose Abstellen auf Gehwegen ein Ärgernis. Außerdem werden Elektroroller künftig bei Verkehrsregelungen durch Verkehrszeichen genauso wie Pedelecs oder Fahrräder behandelt. Dort wo Fahrräder „frei“ sind, dürfen also auch E-Scooter fahren. Gehwege und Fußgängerzonen, die für den Radverkehr freigegeben sind, dürfen damit auch von Elektrorollern befahren werden. Die Stadt sieht das aber kritisch.

Welche Regeln gelten in Kaiserslautern für das Abstellen von E-Scootern?

Kaiserslautern hat die Miet-E-Scooter bereits 2024 in die Sondernutzungssatzung aufgenommen und feste Abstellbereiche und -verbotszonen definiert. Bislang sei das Vorgehen aber juristisch umstritten gewesen, teilt die Stadt mit. Die Firma Dott – früher unter dem Namen Tier – bietet seit 2019 in Kaiserslautern E-Scooter zum Verleih an.

Die festen Stationen zeigten Wirkung, erklärt die Stadtverwaltung über ihre Pressestelle. Zusammen mit den beiden Flächen am Bahnhof gibt es derzeit insgesamt 19 markierte Abstellbereiche für E-Scooter, unter anderem am Davenportplatz oder am Stadtpark, der selbst – wie auch der Volkspark, der Friedhof oder die Fußgängerzone – als Abstellverbotszone definiert ist. Weitere Abstellflächen sind auf dem Pfaff-Gelände vorgesehen. In der Ausleih-App sind außerdem virtuelle Abstellstationen eingerichtet worden, um dort, wo beispielsweise aufgrund schmaler Gehwege regelmäßig Probleme aufgetreten sind, Lösungen zu bieten.

Das Ziel der Stadt ist es, die Innenstadt flächendeckend in Abstellbereiche und darum liegende Abstellverbotszonen einzuteilen. In diesen Bereichen kann die Fahrt mit dem Roller nicht beendet werden – die Fahrtkosten laufen weiter.

„Dort, wo keine Abstellverbotszone besteht und noch keine Abstellbereiche eingerichtet sind, gilt weiterhin das sogenannte free-floating, das heißt die Fahrzeuge dürfen überall abgestellt werden, wo sie niemanden behindern oder gefährden“, erklärt die Verwaltung weiter.

Die Abstellregeln gelten nur für die Miet-E-Scooter. „Private E-Scooter können grundsätzlich überall abgestellt werden, wo sie nicht behindern und gefährden – auch in Abstellverbotszonen für die Vermiet-E-Scooter. Der Erfahrung nach stehen private E-Scooter jedoch seltener im öffentlichen Raum und werden in der Regel ordentlich abgestellt“, erklärt eine Sprecherin der Stadtverwaltung.

Wie oft werden Verstöße gegen die Abstellverbotszonen geahndet?

„Die Zahl der Abstellverstöße von E-Scootern ist gering. Aufgrund der reduzierten Flottengröße, weniger Anbietern und ausgewiesenen Abstellflächen kommt behinderndes oder gefährdendes Parken nur noch selten vor. Es sind circa zehn Fälle pro Jahr“, erklärt eine Stadt-Sprecherin. Wer andere durch das Abstellen eines E-Scooters auf dem Gehweg, einem Radweg oder der Straße behindert, muss 20 Euro Strafe zahlen. Wer dadurch sogar eine Gefahrensituation herbeiführt, zahlt 30 Euro. Die Stadt nimmt in solchen Fällen Kontakt mit dem Betreiberunternehmen Dott auf, „welches in der Regel die vorliegenden Daten des Fahrers übermittelt“.

Dürfen nach der bundesweiten Neuregelung nun in Kaiserslautern Elektroroller – zumindest in Randzeiten – durch die Fußgängerzone brausen?

Die Fußgängerzone ist zwischen 19 und 9.30 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen für Radfahrer freigegeben. Mit der Neuregelung würde dies auch für E-Scooter gelten. Von der Stadtverwaltung kommt aber ein klares Nein. Die Elektroroller sind in der Fußgängerzone weiter jederzeit verboten, dürfen dort nicht fahren und auch nicht abgestellt werden. Die Stadt hat daher an den Eingängen zur Fußgängerzone zusätzliche Verbotsschilder montiert.

Auch auf allen für Radfahrer freigegebenen Gehwegen, „bei denen eine Mitbenutzung der Straße für E-Scooter als verträglich bewertet wird“, sind Elektroroller weiter verboten. So dürfen beispielsweise Fahrräder auf den Bürgersteigen an der Bremer Straße fahren, Elektroroller aber nicht. Auch hier zeigen Schilder das Verbot an. Anders ist dies an der Pariser Straße stadtauswärts Richtung Kleeblatt: Da dort nur wenige Fußgänger unterwegs sind und auf der Fahrbahn Elektroroller stark gefährdet wären, dürfen sie dort auf den Gehweg ausweichen.

Wo dürfen E-Scooter fahren?

Generell gilt: Elektroroller müssen auf Radwegen und Radfahrstreifen oder in Fahrradstraßen fahren. Nur, wo diese fehlen, dürfen sie auf die Fahrbahn oder in verkehrsberuhigte Bereiche ausweichen. Der Bürgersteig darf – außer in den beschriebenen Ausnahmen – nicht genutzt werden. „Die Regeln für das Fahren der E-Scooter gelten für alle Fahrzeuge“, sowohl private als auch Miet-Roller, erklärt eine Sprecherin.