Auch der Wettbewerb „Jugend musiziert“ leidet unter der Corona-Pandemie. Der Landesausschuss hat nun für den diesjährigen 58. Regional- und Landeswettbewerb der Städte und Landkreise Kaiserslautern, Kusel, Pirmasens, Zweibrücken und Donnersbergkreis sowie Südwestpfalz ein Konzept vorgelegt.

In einer digitalen Sondersitzung wurde beschlossen, dass die digital geplanten Regionalwettbewerbe im Februar in der ursprünglich geplanten Form nicht durchgeführt werden können. Als Begründung wird angeführt, dass derzeit Unterricht nur online stattfinden kann und auch ein Treffen für gemeinsame Videoaufnahmen nicht erlaubt ist.

Die Altersgruppen III bis VII werden nun direkt zur Teilnahme am Landeswettbewerb eingeladen, der vom 18. bis 21. März in geplanter digitaler Form stattfindet. Der Einsendetermin für die Videos ist voraussichtlich der 7. März. Eine offizielle Einladung mit näheren Informationen soll noch folgen. Aufgrund der hohen Teilnehmerzahlen der Altersgruppe II bestehe diese Möglichkeit aus organisatorischen Gründen für diese Teilnehmer nicht, teilt der Landesausschuss mit.

Als Ausgleich für die Altersgruppen I und II sei jedoch ein Ersatzwettbewerb in Planung. Dieser sei aber hinsichtlich Austragung und Zeitpunkt von der Pandemie-Entwicklung abhängig. Da es bis zur Durchführung noch einige Monate dauern könne, bestehe die Möglichkeit, das Vorspielprogramm den Lernfortschritten anzupassen und das Repertoire teilweise oder ganz umzumelden. Nähere Informationen folgten auch hier auf der Homepage des Landesmusikrates.

Für die Organisatoren des Wettbewerbs Jugend musiziert ist das Taktieren mit geschobenen Terminen und unklarer Ausgangs- wie Rechtslage eine Art Vabanquespiel. Die Ausgangslagen und Startbedingungen sind aber in Corona-Zeiten ungleich, etwa wenn Mitwirkende in der Ensemblewertung aus einer oder mehreren Familien kommen. Oder wenn Teilnehmer an manchen Orten Ausgangsbeschränkungen haben, die andernorts so nicht gelten. Internetzugang und -kapazität sind regional zudem unterschiedlich, das Equipment familiär abhängig. Das unterschiedliche Know-how eingeschlossen, ergibt sich, dass nicht kalkulierbare Faktoren ungewollt in eine künstlerische Beurteilung einfließen. Ist das Chancengleichheit?