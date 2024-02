Eine neue Postfiliale hat in „Gabi’s Schreibwarenlädle“ in der Trippstadter Straße 5 in Hochspeyer

eröffnet. Dies teilt die Deutsche Post AG mit. Die neue Postfiliale von Gabriele Elisabeth Hillger biete ein umfangreiches Angebot von Brief-, Paket- und Expressdienstleistungen an. Die neue Postfiliale ist zu folgenden Zeiten geöffnet: Montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr und von 15 bis 18 Uhr sowie samstags von 8 bis 12 Uhr. Unter www.deutschepost.de/standortfinder finden Kunden alle Standorte der Filialen, DHL Paketshops inklusive Öffnungszeiten sowie Leistungen und Service, teilt die Post AG mit. Standorte von Briefkästen, deren Leerungszeiten sowie die Standorte der rund um die Uhr verfügbaren Packstationen sind dort ebenfalls zu ermitteln.