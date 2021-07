Neue Partnerfiliale der Deutschen Post ist ab sofort die Delikat Feinkosterie in Otterberg. Die Filiale befindet sich in der Mühlstraße 9 und bietet neben einem umfangreichen postalischen Grundsortiment wie zum Beispiel der Annahme von Päckchen, Paketen und Retouren oder auch Briefen und Expresssendungen, auch die Ausgabe von Brief- und Paketsendungen an. Auch Brief-, Paket- und Einschreibemarken werden verkauft. Geöffnet hat die Delikat Feinkosterie Montag bis Freitag jeweils von 9 bis 17 Uhr und samstags von 9 bis 13 Uhr.

Weitere Informationen zu den Partnerfilialen der Post gibt es im Internet unter www.deutschepost.de/standortfinder.