Die neue Polizeiinspektion in Landstuhl soll im dritten Quartal 2021 fertig sein. Schwierigkeiten bei der Auftragsvergabe für den Einbau der Fenster hätten zwar zu einer Verzögerung von rund drei Monaten gegenüber dem ursprünglichen Zeitplan geführt, teilt der Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung (LBB) auf Nachfrage mit. An der Fertigstellung des Gebäudes in der Bahnstraße im nächsten Jahr ändere das jedoch nichts. Die Arbeiten sind bereits weit fortgeschritten. „Die Fenster sind eingebaut, der Innenausbau läuft auf Hochtouren. Mit dem Einbau der Trennwände wurde begonnen, die Elektroleitungen werden verlegt, Sanitärbereiche vorinstalliert. Die Roh-Installation für die Fußbodenheizung ist abgeschlossen“, berichtet der LBB. Der Einbau der Lüftung sowie weitere Elektro- und Trockenbauarbeiten sind für August vorgesehen. Die Arbeiten an der wärmegedämmten vorgehängten Fassade beginnen im Herbst. Im dritten Quartal 2021 soll das Gebäude an die Polizei übergeben werden. Derzeit ist die Inspektion noch in einem Gebäude gegenüber des Bahnhofs untergebracht, das allerdings zu klein und für die Erfordernisse der Polizei nicht mehr zeitgemäß ist.