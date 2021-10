Das Reallabor-Zentrum auf dem ehemaligen Pfaff-Gelände soll jetzt ins Alte Verwaltungsgebäude, jene Immobilie mit dem Pfaff-Schriftzug auf dem Dach, einziehen. Das hat Bettina Dech-Pschorn, Leiterin des Referats Umwelt bei der Stadtverwaltung, am Mittwochabend im Bauausschuss gesagt. Dazu verhandele man mit dem neuen Eigentümer der Immobilie, der Schattner-Gruppe. Es handele sich um eine 400 Quadratmeter große Ausstellungsfläche, die angemietet werden soll. Ursprünglich war für das Projekt das Neue Kesselhaus vorgesehen, das jetzt aber von der Stadt zum Verkauf angeboten wird, nachdem es Probleme bei der Sanierung gab. Auf der Fläche sollen Innovationen wie smarte Haustechnik gezeigt werden, es werde ein Energie-Display geben, ein Quartiersspiel sei geplant, außerdem eine Quartierswerkstatt, die das Fraunhofer IESE betreuen wird. Die Hochschule Kaiserslautern arbeite an der Konzeption, so Dech-Pschorn. Die Stadt wolle die Räume im Erdgeschoss zunächst für vier Jahre anmieten. Auch ein Vortragsraum für Veranstaltungen mit Bürgern ist vorgesehen. Auf dem Pfaff-Gelände ist mittlerweile die Hälfte der Ordnungs- und Sanierungsarbeiten abgeschlossen.