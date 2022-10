„Keine Krankenversicherung Kaiserslautern“ – wer unter diesem Schlagwort im Internet sucht, findet nicht mehr allein die Pflasterstube der Pfarrei Heiliger Martin, sondern ab sofort auch die neue Zweigstelle der Pflasterstube im Asternweg. Weshalb ein solches Angebot nötig ist, an wen es sich wendet und wo noch Bedarf besteht.

„Schön, dass es manchmal so einfach gehen kann.“ Anja Pfeiffer hatte am Wochenende allen Grund zu lächeln. Wenn die richtigen Organisationen in Kontakt kommen, kann daraus im besten Fall ganz ohne langwierige Verhandlungen und große Umwege etwas sehr Positives entstehen.

In diesem Fall war es die Weitergabe einer Telefonnummer durch die Sozialdezernentin, die den Kontakt zwischen der Beratungsstelle des ASZ im Asternweg und Pfarrer Andreas Keller von der Pfarrei Heiliger Martin ermöglichte. Denn das Problem der mangelnden Gesundheitsversorgung von Menschen ohne Krankenversicherung ist eines, dessen sich Pfarrer Keller schon lange bewusst ist. Seine Antwort darauf war die Gründung der Pflasterstube in der Pfarrei vor neun Jahren.

Die Menschen vor Ort besuchen

Ganz ähnliche Problemlagen, wie sie die Besucher der Pflasterstube mitbringen, erlebt auch Sebastian Vollmer in seiner Tätigkeit immer wieder. Der gelernte Erzieher arbeitet als Sozialberater im der ASZ-Beratungsbüro im Asternweg 37. „Aber ich arbeite längst nicht die ganze Zeit vom Büro aus, sondern biete aufsuchende Hilfe im Quartier an. Das heißt, ich besuche meine Klienten in ihrem Wohn- und Lebensumfeld und versuche vor Ort, Probleme zu erkennen und Lösungen zu erarbeiten“, berichtet Vollmer. Im Gespräch mit dem Sozialdezernat kam das Problem nicht krankenversicherter Menschen im Asternweg zur Sprache. „Man muss wissen: Wer beispielsweise Jobcenter-Anfragen, mit denen man sich regelmäßig melden muss, zweimal ignoriert, der fällt nicht nur aus der Sozialsicherung, sondern auch aus der Krankenversicherung. Das ist für die Bewohner hier ein großes Thema“, erklärt Vollmer.

Einmal im Monat ein kostenfreies Essen

Wie bisher wird an jedem ersten Samstag im Monat im Gemeindesaal von St. Martin ein kostenfreies Essen ausgegeben. Eine Pflegekraft, hin und wieder auch eine Friseurin, bieten dann vor Ort ihre Hilfe an. Menschen ohne Krankenversicherung und Wohnungslose, die einen deutlichen Bedarf an medizinischer Versorgung haben, sollen in Zukunft per Shuttle in die neue Zweigstelle der Pflasterstube in den Asternweg gefahren werden. Dort warten eine Pflegekraft und ein Arzt – ebenfalls an jedem ersten Samstag im Monat – von 14 bis 16 Uhr auf Patienten. „Die medizinische Sprechstunde wendet sich ab sofort genauso an die Bewohner vor Ort wie an Besucher der Pflasterstube in St. Martin“, sagt Vollmer und freut sich über die Unterstützung.

Helfer gesucht

Zum ersten Einsatz an der neuen Wirkungsstätte sind Beatrix Schwarz, Fachkrankenschwester Anästhesie im Westpfalz-Klinikum, und Hadi Taghizadeh gekommen. Der Arzt betreibt eine Schmerz- und Palliativpraxis in Kaiserslautern. Beide appellieren an ihre Kollegen: „Durch die Zweigstelle fallen bei jedem Termin zwei Schichten an, für die Pflegekräfte gebraucht werden: eine vor Ort in St. Martin und eine hier beim ASZ. Natürlich wäre es leichter, wenn wir die Einsätze auf mehr Leute aufteilen könnten. Daher wäre es wichtig, dass sich in Zukunft weitere Kolleginnen und Kollegen bereit erklären, uns hier zu unterstützen.“

Aus Scham nicht in die Sprechstunden

Aktuell stehen zwei Pflegekräfte regelmäßig bereit, um in der Pflasterstube zu helfen. Beatrix Schwarz ist froh, dass in Zukunft eine Schwester und ein Pfleger das Team ergänzen werden „Ärzte gibt es etwa vier bis fünf, die sich die Termine teilen“, erläutert Hadi Taghizadeh. „Außerdem gibt es etwa noch einmal so viele, die bereitstehen, um Behandlungen in ihren Praxen vor Ort durchzuführen.“ Denn in der medizinischen Sprechstunde ist nur eine medizinische Grundversorgung möglich. Chirurgische Eingriffe oder zahnmedizinische Behandlungen müssen bei Ärzten durchgeführt werden, die ihre Praxis dafür öffnen – häufig außerhalb regulärer Praxiszeiten, um den Patienten Scham und Beklemmungen durch Wartezeiten während des normalen Publikumsverkehrs zu ersparen.

Neues Angebot ist am Samstag gestartet

„Wir haben Besucher, denen bringen wir das Essen nach draußen, weil sie es nicht aushalten, sich in geschlossenen Räumen aufzuhalten“, erzählt Andreas Keller. „Dass sich jemand mit einer Alkoholerkrankung nicht in einem Wartezimmer den Blicken der anderen aussetzen kann oder will, ist nur zu verständlich.“

Kurz vor 15 Uhr am Samstag ist es dann soweit: Eine Familie kommt in die neue Zweigstelle, weil sie eine ärztliche Beratung sucht. Die Pflasterstube 2.0 ist gestartet.