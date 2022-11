Zur besseren Verknüpfung der Verkehrsmittel Auto und Zug stehen seit kurzem am Bahnhaltepunkt Vogelweh auf dem Ikea-Parkplatz 17 Park-and-Ride-Parkplätze zur Verfügung. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, sind die Parkplätze vom Opelkreisel aus ausgeschildert und können von Montag bis Samstag – ausgenommen an Feiertagen – in der Zeit zwischen 4.30 und 21.30 Uhr genutzt werden. Außerhalb dieser Zeiten ist der Parkplatz mit einer Schranke verschlossen. Das Angebot geht auf einen Beschluss des Stadtrates im vergangenen Jahr zurück, der eine bessere Zugänglichkeit und eine verstärkte Nutzung des Bahnhaltepunktes Vogelweh zum Ziel hatte. Ikea stellt die Parkplätze kostenlos zur Verfügung. Von Vorteil seien die Park-and-Ride-Parkplätze vor allem für Pendler aus den Stadtteilen Siegelbach und Erfenbach, die nun besser auf die Bahn umsteigen können.