Sulzbachtal. Für einige Aufregung sorgte in der jüngsten Sitzung des Ortsgemeinderats die Mitteilung, dass das mit dem Breitbandausbau befasste Unternehmen PFALZconnect im Zuge des Breitbandausbaus in Untersulzbach bis zu 15 Querungsrillen in die neue Straßendecke der Ortsdurchfahrt zu ziehen beabsichtige.

Von Joachim Baadte

Das Unternehmen halte diese Vorgehensweise für erforderlich, um Glasfaser bis in die Häuser hinein verlegen zu können. Wie Ortsbürgermeister Ero Zinßmeister (FWG) auf Anfrage der RHEINPFALZ mitteilte, sei dies für die Ratsmitglieder bei ihrer Sitzung am Dienstagabend jedoch eine abwegige Vorstellung gewesen.

Der betreffende Tagesordnungspunkt sei deshalb vertagt worden. Der Ortschef wolle zum nächstmöglichen Zeitpunkt Gespräche mit dem dafür Verantwortlichen führen. Der jedoch sei zurzeit erkrankt. Der Knackpunkt seien die Kosten, meinte Zinßmeister. Wenn die Firma nämlich in die beidseitig gepflasterten Gehwege die Kabel legen würde, erübrigten sich die Querungen, so Zinßmeisters Einschätzung.