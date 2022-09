Nach dem Bauausschuss der Stadt hat der Ortsbeirat Einsiedlerhof der Aufstellung eines Bebauungsplans zur Neuordnung des Areals am südöstlichen Rand entlang der Kaiserstraße zugestimmt.

Ortsvorsteherin Christina Kadel betonte bei der Sitzung am Mittwoch, dass der Bebauungsplan der Bestandssicherung und Nachverdichtung diene. Aufgrund großer Grundstückszuschnitte seien bereits in der Vergangenheit Häuser in zweiter Reihe zugelassen und über private Zufahrten erschlossen worden. Kadel erinnerte daran, dass im Ort Bedarf an Wohnraum bestehe. Die Entwicklung eines Plans ermögliche einen Dialog und biete die Möglichkeit, das Beste für den Stadtteil herauszuholen.

Veränderungssperre für Kaiserstraße

Gleichzeitig befürwortete der Ortsbeirat eine Veränderungssperre für das Bebauungsplangebiet „Kaiserstraße – Südöstlicher Stadteingang“. Kadel erläuterte, dass eine Veränderungssperre dem Schutz der Planungshoheit der Gemeinde diene. Beispielsweise dem Erhalt der Gebäudestrukturen, wie sie in der Kaiserstraße 11 – 21, eine Bebauung wie sie 1922 mit typischen Gestaltungsmerkmalen der Epoche von der Baugenossenschaft Bahnheim errichtet worden sei. Weiter werde mit der Sperre der Erhalt sozialstabiler Bevölkerungsstrukturen angestrebt.

Zur Beruhigung der Verkehrssituation in der Kaiserstraße entlang des ehemaligen US-Kohlelagers berichtete Kadel über einen Ortstermin im August mit der Verkehrsbehörde und der Stadtbildpflege. Weitere Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung sollen mit Anwohnern und der Verkehrsbehörde besprochen werden.

Sitzungen sollen künftig online übertragen werden

Weiter sprach sich der Ortsbeirat dafür aus, künftige Sitzungen, wenn notwendig, online oder hybrid abzuhalten. Sitzungen des Stadtrats und dessen Ausschüsse hätten in der Vergangenheit gezeigt, dass das möglich ist. Eine Übertragung von Sitzungen des Ortsbeirat sei zeitgemäß, diene der Transparenz, der Barrierefreiheit und erweitere den Kreis der Öffentlichkeit, betonte Kadel. Erforderlich dafür sei die Technik vor Ort.