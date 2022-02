Ein Einkaufsmarkt auf dem Gelände der Hochschule Kaiserslautern in der Morlauterer Straße ist aktuell kein Thema. Das hat Oberbürgermeister Klaus Weichel erklärt. CDU-Stadtratsmitglied Elisabeth Heid hatte in der Stadtratssitzung am Montagabend nachgefragt, was dort geplant sei. Dazu erklärte Oberbürgermeister Klaus Weichel, die Bauleitplanung sei eingestellt worden, weil die Hochschule in den kommenden Jahren nicht beabsichtige, das Gelände aufzugeben. Stadtbaudirektorin Elke Franzreb sagte, die Hochschule habe mitgeteilt, dass es noch bis zu 15 Jahre dauern könne, bis das Gelände frei werde. Die Hochschule benötige die Labore und Werkstätten noch. Der Bebauungsplan, der auch Wohnbebauung vorgesehen hatte, liege auf Eis. Schon im Sommer 2021 hatte die Leitung der Hochschule auf RHEINPFALZ-Anfrage erklärt, noch sei der Umzug in das neue Gebäude der Hochschule auf dem ehemaligen Kammgarn-Gelände nicht abgeschlossen. Möglicherweise wird auch noch einmal Platz gebraucht, wenn der Fachbereich „Bauen und Gestalten“, der in alten Kammgarn-Hallen untergebracht ist, saniert wird. Und dann, wenn die Hochschule komplett in der Innenstadt residiert, prüft laut dem Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung das Land Rheinland-Pfalz, ob nicht eine andere Behörde Platzbedarf hat. Es ist demnach kein Automatismus, dass das Gelände verkauft wird. Das Grundstück der alten Hochschule auf dem Sonnenberg ist über 32.000 Quadratmeter groß. Es ist im Eigentum des Landes. Das Hauptgebäude steht unter Denkmalschutz.