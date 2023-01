In Kaiserslautern wird eine weitere Unterkunft für Flüchtlinge eingerichtet. Damit bereitet sich die Stadt auf steigende Flüchtlingszahlen vor, zumal der Zuweisungsstopp für Kaiserslautern Ende 2022 ausgelaufen ist. Rund 80 bis 90 Personen sollen in der Notunterkunft in den ehemaligen Hallen des Ökologieprogramms in der Vogelwoogstraße, in der auch mal der Wertstoffhof untergebracht war, Platz finden.

Die Unterkunft wird mit Feldbetten und einem Sanitärcontainer ausgestattet sein und hat „eher den Charakter einer temporären Unterkunft“, informiert der Stadtsprecher. Die erste Halle soll in einigen Wochen verfügbar sein.

Insgesamt rund 1750 Geflüchtete hat Kaiserslautern im Jahr 2022 aufgenommen; trotz vier seit Februar neu hinzugekommenen Einrichtungen herrsche in den Flüchtlingsunterkünften der Stadt Hochbetrieb. Aufgrund der weit überdurchschnittlich hohen Zahl von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine, die Kaiserslautern aufgenommen hatte – aktuell rund 1550 –, konnte die Stadt beim Land Rheinland-Pfalz im Herbst für zwei Monate einen Zuweisungsstopp für weitere Asylsuchende erwirken, der jedoch nicht verlängert wurde.

„Wir sind nun wieder Teil des normalen Verteilungsschlüssels und müssen daher jederzeit damit rechnen, dass uns die Plätze ausgehen. Das hat uns zum Handeln gezwungen“, berichtet Oberbürgermeister Klaus Weichel. Es gebe in Deutschland viele Kommunen, die weit weniger durch Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine gefordert waren. „Es wäre daher dringend an der Zeit, dass die außerplanmäßige Aufnahme von Menschen aus der Ukraine beim üblichen Verteilschlüssel angerechnet wird“, plädiert er. „Kommunen, die sich bereits überdurchschnittlich engagiert haben, sollten von Bund und Land entsprechend entlastet werden.“