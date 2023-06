Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Alle Asiaten sehen gleich aus. Nackte Brüste zum Stillen in der Öffentlichkeit sind okay auch ohne Baby. Rügen-Lieder lösen bald Malle-Hits ab. Und wenn ein Türke katholische Kirchenlieder rappt, ist da nichts Komisches dran. Das alles bekamen die Lauterer Kammgarn-Gäste beim jüngsten „Nightwash“ mit auf den Heimweg. Nebenbei wurden noch andere Klischees komödiantisch gesprengt.

„Das erinnert mich so an Zuhause. Richtig nordkoreanischer Parteitag“: So begrüßte Ill Young-Kim – den Namen bloß nicht rückwärts