Die Kita Vogelbach und die Kita Buchholz bekommen neue Namen. Auf Vorschlag der Elternschaft und des Personals gibt es nun die „Kita an der Storchenwiese“ in Buchholz und in Vogelbach die Kita „Grünschnabel“. „Selbstverständlich durften die Kita-Kinder auch ein Wörtchen bei der Namensgebung mitsprechen und sie waren mit den beiden Vorschlägen einverstanden“, sagt Ortsbürgermeister Rüdiger Franz (SPD).