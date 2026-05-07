In Weilerbach hat der Abriss des Hauses in der Hauptstraße 37 begonnen – der Rückbau im Innern erfolgte bereits im April. Das Gebäude, in dem früher unter anderem das Modehaus Barz untergebracht war, macht Platz für vier neue Wohnhäuser. Insgesamt 49 Wohnungen sollen hier im Projekt „Neue Mitte Weilerbach“ in den nächsten Jahren entstehen. Bereits 80 Prozent der 24 Wohnungen, die im ersten Bauabschnitt errichtet werden sollen, seien nach den ersten drei Monaten verkauft, berichtet Sven Blauth, Geschäftsführer von der zuständigen Firma Immobilien Visionäre. Die meisten Käufer kämen aus der Region. Darunter solche, die selbst einziehen wollen und andere, die die Wohnungen als Kapitalanlage und zum Vermieten erworben hätten. Ab Mai stünden auch die nächsten 25 Wohnungen des zweiten Bauabschnitts zum Verkauf. Im Juni sollen die Erdarbeiten und die Arbeiten am Rohbau beginnen, teilt Blauth mit.