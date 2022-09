Die Ortsgemeinde wechselt die Stühle und Tische in Kaisers Saal aus, dies beschloss der Gemeinderat. Welches Mobiliar es geben wird, bleibt noch offen. Wie Ortsbürgermeister Daniel Schäffner (SPD) mitteilte, gibt es ein paar Varianten, die in Frage kommen. Er betonte, dass die neuen Möbel in Kaisers Saal bleiben und nicht auch noch in anderen Einrichtungen genutzt werden sollen. Im Haushalt stehen für die Anschaffung der neuen Möbel 25.000 Euro bereit. Man werde so viele Sitzgelegenheiten kaufen, dass eine reine Bestuhlung möglich sei. Auf Sitzauflagen sollte man verzichten, so Schäffner. Die Maßnahme wird ausgeschrieben.